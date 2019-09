Studenti in piazza anche in Liguria per il terzo sciopero generale per l’Ambiente organizzato dal movimento Fridays for Future.

A Genova i ragazzi si riuniranno davanti alla stazione di Principe intorno alle 9,30 per poi scendere sino in via Balbi 5 dove si terrà la cerimonia con il Rettore che sottoscrive l’impegno dell’Università di Genova a sostenere le istanze del movimento e a promuovere iniziative per il risparmio energetico, la salvaguardia dell’Ambiente e la riduzione dell’uso della plastica monouso nei vari Atenei.

Il corteo muoverà poi verso Palazzo Tursi, sede del Comune, per un flash mob per sensibilizzare la civica amministrazione a comportamenti più sostenibili per l’Ambiente.

La manifestazione muoverà poi verso piazza Matteotti dove si terrà la riunione conclusiva con incontri, dibattiti ed un mega pic-nic con studenti e associazioni che aderiscono al movimento condividendone gli obiettivi.

Non si dovrebbero registrare disagi al traffico poiché il movimento di Fridays for Future ha per ora scelto la “linea morbida” che non prevede blocchi stradali o cortei lungo le strade percorse dal traffico cittadino.

Lo sciopero del Fridays for Future si terrà anche nelle altre città liguri.

A Savona gli studenti non salteranno la scuola e protesteranno il pomeriggio per rispondere alle accuse di chi insinua che si tratti di un movimento nato solo per “marinare” la scuola.

L’appuntamento è fissato per le ore 16 in piazza Sisto IV.

Alla Spezia gli studenti di Fridays for future manifesteranno in corteo a partire da piazza Saint Bon per attraversare il centro cittadino.

A Ventimiglia i giovani partono da piazza Calvi e arrivano in piazza della Vittoria.