Genova – Il disegno del Parco del Ponte che verrà realizzato in Val Polcevera è stato appena presentato al pubblico è già si è scatenata l’ironia sul web.

L’idea ha sollevato qualche dubbio e qualche reazione più “goliardica” come quella del gruppo Facebook “Oltre il ponte” che ha pubblicato un’ironico confronto con una gioco molto in voga alcuni anni fa.

“Riunione straordinaria ieri sera della redazione di” Oltre il ponte c’è – scrive il gruppo sulla sua pagina Facebook – La domanda che ci assillava era: ma dove lo avevamo già visto? Alla fine ci siamo ricordati e siamo andati a dormire più sereni”.

Secondo l’ironica presa in giro, infatti, il disegno presentato avrebbe delle significative analogie con una pista per macchine acrobatiche con cui ha giocato un’intera generazione di bambini.

Ovviamente si tratta solo di uno “scherzo” e lo stesso gruppo lo sottolinea:

“era solo per sorridere un po’..😁 Parteciperemo volentieri agli incontri pubblici con i progettisti nei quali cercheremo di capire meglio, portare consigli ed osservazioni”.