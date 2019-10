Campomorone (Genova) – Tanti eventi all’insegna del divertimento per far volare alta la fantasia. Ritorna con la seconda edizione il Festival delle Marionette di Campomorone, organizzato come la passata edizione al Cabannun dei giardini Giuseppe Dossetti.

Quattro interessanti show eterogenei, tutti diversi tra loro ma accomunati dall’alta qualità e dalla capacità di suscitare curiosità, meraviglia ed emozioni tanto nei grandi come nei più piccini.

La giornata introduttiva andrà in scena venerdì 11 ottobre dalle ore 9.20 alle ore 10.40 con l’imperdibile spettacolo “Peter Pan“, a cura della Compagnia “Antico Teatro dei Burattini” di Firenze. Gli appuntamenti proseguono martedì 5 e mercoledì 27 novembre con “Mago Magrino e gli animali magici” della Compagnia “C’è un asino che vola” di Varese e “Il Circo dei Burattini” della Compagnia “Il Cerchio Tondo” di Lecco.

Infine, il grande evento che chiuderà la rassegna sarà “Il varietà delle Marionette“, realizzato dalla Compagnia “Marionette Grilli” di Torino.

Non solo spettacoli, ma anche tante interessanti visite guidate al museo delle marionette di Campomorone a cura dell’Associazione Didattica Museale di Genova. Questo il calendario dei tour guidati alla struttura:

Domenica 27 ottobre – ore 16

Domenica 1 dicembre ore 15

Sabato 14 dicembre – ore 16

Domenica 5 gennaio – ore 15

L’ingresso agli eventi del Festival delle Marionette sarà gratuito.