Milano – Emma Marrone sta meglio ed è pronta a tornare sul palco. Ad annunciarlo è proprio la stessa cantante con un post su Instagram, il primo ufficiale dopo il ricovero in ospedale: in un breve video si vede l’artista scendere da un’auto e avvicinarsi al cartellone che la ritrae sulla copertina dell’album “Fortuna”, la cui uscita è prevista per il prossimo 25 ottobre.

“Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita. Sono la ragazza più felice del mondo” è il breve commento.

Una pioggia di commenti di gioia per la ripresa e per la determinazione dimostrata dall’artista, e tanta curiosità da parte dei fan per i brani contenuti in questo nuovo disco. Anticipato dal singolo “Io sono bella“, Emma Marrone ha partecipato alla scrittura di alcuni dei brani contenuti, tra cui proprio la title-track.

Il 25 maggio 2020 la cantante presenterà per la prima volta live i brani di “Fortuna” all’Arena di Verona. Per l’evento non è stata scelta una data casuale, ma quella del suo compleanno. Insieme al pubblico condividerà anche un altro importante traguardo: i primi 10 anni di carriera musicale.

Le prevendite sono già attive su Ticketone, e dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali.