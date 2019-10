Serra Riccò (Genova) – Una decina di persone isolate e campo sportivo irraggiungibile, a Serra Riccò, nell’immediato entroterra genovese, per il crollo di una passerella sul locale torrente.

Le acque impetuose del corso d’acqua hanno scavato sotto e attorno all’opera, recentemente restaurata, e l’hanno letteralmente sollevata e spostata di un paio di metri facendo crollare la volta e la strada soprastante.

Famiglie isolate e gravi disagi e l’allerta meteo per maltempo che deve ancora entrare nella sua fase culminante secondo gli esperti.

Fortunatamente, al momento del crollo, non passava nessuno sulla passerella ma i residenti della zona si chiedono come siano stati fatti i lavori considerando che la portata d’acqua non è al suo massimo e l’opera è recente.