Genova – Un giovane è rimasto intossicato, nella notte, nell’incendio divampato nella sua abitazione di discesa Cadevilla, nel quartiere di Sturla.

Il giovane è stato risvegliato di soprassalto dal denso fumo nero che riempiva la casa questa notte, poco dopo le 4.

Subito ha chiamato i vigili del fuoco ed ha abbandonato l’abitazione cercando di salvare alcuni oggetti personali e nell’operazione è rimasto leggermente intossicato.

All’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spento in fretta le fiamme, il ragazzo è stato messo in sicurezza ed affidato al 118 per le verifiche del caso in ospedale.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’appartamento risulta inabitabile e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.