Genova – Ha fatto un’ultima telefonata alla “centrale” dell’azienda per la quale prestava servizio come conducente di auto a noleggio e poi è stato travolto dalle acque di un torrente esondato sulla strada. Fabrizio Torre, 52 anni, è rimasto vittima dell’alluvione che ha colpito il Basso Piemonte.

L’uomo aveva fatto salire il suo passeggero all’aeroporto di Genova – un turista brasiliano e doveva trasferirlo in sicurezza al Golf Club Villa Carolina ma lungo il percorso è rimasto vittima del maltempo.

Nell’azienda dove lavorava non si danno pace poiché l’uomo aveva chiamato per avvisare che c’era acqua dappertutto e che la situazione si stava facendo davvero complicata.

Secondo le testimonianze sarebbe stato invitato a mettersi in salvo ma sarà il turista, una volta ascoltato, a chiarire cosa sia realmente accaduto dopo la chiamata e prima di essere recuperato dai soccorritori, aggrappato ad un albero, mentre lottava disperatamente con il freddo e la corrente d’acqua.

La tragedia a Capriata d’Orba, nel bel mezzo dell’alluvione che ha fatto esondare corsi d’acqua di ogni dimensione.

Un’indagine è stata aperta sull’episodio anche per accertare se ci fossero o meno le condizioni per far circolare un’auto con autista.

