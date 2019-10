Londra – È arrivato l’annuncio che migliaia di fan in tutto il mondo stavano aspettando: il nuovo album dei Coldplay uscirà venerdì 22 novembre. Ottava fatica del gruppo britannico, l’album prende il nome di “Everyday Life” e sarà disponibile in CD, vinile e in versione digitale.

L’uscita del progetto è stata anticipata dalla pubblicazione di due singoli, “Orphans” e “Arabesque“, già disponibili in streaming e download e accompagnati da due lyric video.

Tante le collaborazioni di livello internazionale per i Coldplay in “Everyday Life”, da Stromae a Femi Kuti passando per Tiwa Savage a Jacop Collier, per un album che trae ispirazione fin dalla copertina stessa da una foto risalente al 1919 del gruppo musicale del nonno del chitarrista Jonny Buckland.

La scorsa settimana, infatti, dei misteriosi poster con quell’immagine erano apparsi per le vie di alcune delle città più grandi del mondo, come San Paulo, Tokyo e Milano.

La tracklist, rivelata sotto forma di annuncio pubblicitario sui quotidiani di ogni angolo del globo, si compone di 16 brani divisi in due parti distinte che prendono il nome di “Sunrise” e “Sunset“. Questa la lista delle tracce presenti nell’album: