Genova – Sarà avviata una campagna straordinaria di disinfezione, all’interno del carcere di Marassi dove, negli ultimi giorni, si sono registrati alcuni casi di scabbia.

Sei detenuti che avrebbero evidenziato sintomi dell’aggressione del parassita (un acaro) sono stati posti in isolamento come prevede la normale procedura in casi come questi.

La scabbia può essere molto contagiosa in ambienti malsani e di convivenza forzata come possono essere le celle di un carcere e, per questo motivo, l’attenzione è massima.

La disinfestazione delle celle dovrebbe riportare la situazione alla normalità ma resta alta l’attenzione sul sovraffollamento di tutte le carceri italiane e che certamente non aiuta la gestione delle migliori condizioni igieniche.

Tante persone costrette a condividere spazi angusti e non adeguati possono facilmente trasmettersi malattie e disturbi più o meno gravi.