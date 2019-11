La Spezia – Un grosso esemplare di pino marittimo che cade di schianto e centra in pieno una vettura. E’ successo questa sera a La Spezia, in via XX settembre, in pieno centro cittadino.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera, intorno alle 20,30 per un pino di grosse dimensioni e di altezza pari a 15 metri circa, è crollato a terra.

Nella caduta ha divelto una recinzione e ha terminato la sua corsa su un’autovettura parcheggiata.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al progressivo taglio della pianta al fine di liberare la sede stradale della via a senso unico. L’intervento è durato un paio d’ore.

Sul posto personale della Polizia Locale.

Intanto si scatenano le polemiche sui social perchè quello caduto è solo l’ultimo di una serie di grandi alberi che hanno ceduto negli ultimi tempi.

Ci si domanda se non fosse stato possibile evitare il crollo o, quantomeno, ridurre la possibilità che l’albero cadesse a terra colpendo qualcuno.

Si fa notare che gli alberi non ricevono potature da tempo e che ci sono strumentazioni in grado di valutare lo stato di salute degli alberi, la loro stabilità e persino di suggerire interventi di manutezione e la potatura da predisporre, per riportare in sicurezza gli alberi.