Genova – Uscirà domani, venerdì 22 novembre, il nuovo album di inediti di Leonard Cohen, intitolato “Thanks for the dance“. Il disco, realizzato grazie alla passione e all’amore del figlio Adam, ha visto la luce grazie alla collaborazione di amici e colleghi che hanno accompagnato Leonard lungo il corso della sua carriera e della sua vita, fino alla scomparsa nel 2016.

Non si tratta di una raccolta commemorativa di B sides e di tracce scartate, bensì di un vero e proprio disco di inediti vitali ed eccitanti, degno della memoria del celebre artista.

La tracklist è la seguente:

Happens to the Heart (video: https://youtu.be/2AMMb9CiScI) Moving On The Night of Santiago Thanks for the Dance It’s Torn The Goal (video: https://youtu.be/mszJwXsZwKM) Puppets The Hills Listen to the Hummingbird

Qualche mese dopo la scomparsa del padre, Adam Cohen ha iniziato a lavorare alle bozze lasciate in sospeso da Leonard, dando così vita ai brani contenuti in “Thanks for dance”.

Hanno collaborato alla realizzazione del disco alcuni grandi musicisti e artisti di fama internazionale, a cominciare dallo spagnolo Javier Mas, spesso compagno di palco di Leonard duranti gli ultimi concerti, Damien Rice e Leslie Feist, Richard Reed Parry degli Arcade Fire, Bryce Dessner dei The National ha suonato la chitarra, il compositore Dustin O’Halloran ha suonato il piano. Hanno partecipato anche il coro berlinese Cantus Domus e l’orchestra s t a r g a z e. Sono intervenuti poi il produttore Daniel Lanois, che ha curato gli arrangiamenti, il coro Shaar Hashomayim, Patrick Watson, Jennifer Warnes, Beck e Michael Chaves che ha curato la registrazione e il mixaggio.

«Nel comporre e arrangiare la musica affinché si adattasse alle sue parole, abbiamo seguito la sua impronta musicale, tenendolo così con noi» racconta Adam Cohen «Ciò che mi ha davvero commosso è stata la sorpresa di coloro che hanno ascoltato questo album, “Leonard è vivo!” hanno esclamato uno dopo l’altro».