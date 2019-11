Proseguono le piogge diffuse, anche persistenti e di intensità fino a forte sul Centro-Ponente della regione.

Nelle zone A, B e D, nelle ultime 6 ore, le cumulate locali hanno raggiunto valori molto elevati e hanno insistito in particolare nelle aree fra il Colle di Nava e il Passo del Turchino. Sulla zona A le piogge sono in intensificazione

dalle ultime 2-3 ore.

Di conseguenza, i livelli di gran parte dei corsi d’acqua strumentati delle zone A, B, D sono in salita con valori ovunque prossimi o superiori al primo livello di guardia.

In particolare in zona D, le Bormide, dopo una lieve diminuzione dei livelli del primissimo pomeriggio, stanno nuovamente evidenziando una risalita con valori in avvicinamento o prossimi alla soglia di esondazione.

Nelle ultime ore si segnalano venti da Sud-Est di burrasca forte con raffiche ben superiori ai 100 km/h (Fontana Fresca 140 km/h, Monte Pennello 112 km/h, Framura 103 km/h).

Il quadro meteo idrogeologico delle ultime ore

sulla Liguria e le uscite modellistiche più aggiornate hanno portato al prolungamento dello stato di allerta meteo per piogge diffuse e temporali

Queste le nuove modalità:

BACINI MEDI E GRANDI DELL’ESTREMO PONENTE ed ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE (ZONE A, D): ROSSA FINO ALLE 15 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE poi GIALLA FINO ALLE 21. Per i bacini piccoli della zona A allerta arancione fino alle 15 di domani poi gialla fino alle 21.

CENTRO REGIONALE (ZONA B): ROSSA FINO ALLE 12 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE poi GIALLA FINO ALLE 18

LEVANTE REGIONALE (ZONA C): GIALLA FINO ALLE 6 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE

ENTROTERRA DI CENTRO LEVANTE (ZONA E): GIALLA FINO ALLE 8 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE

Nella notte un’intensa struttura temporalesca ha interessato la zona tra la Val Polcevera e Genova Sampierdarena con cumulate molto elevate: a Genova Fiumara, in 4 ore, sono caduti 240 mm di pioggia con 84 mm in un’ora, 47.6 in 30 minuti, 25.6 in 15 e 11 in 5 minuti. Le stazioni del comune di Genova hanno, invece, registrato (dati aggiornati alle 12) 239.2 mm a Sampierdarena, 210 a Borzoli, 194.2 a Murta, 187.2 a Bolzaneto, 165.6 a Begato Cige. Nelle ultime ore le precipitazioni hanno continuato ad insistere sulla Liguria di centro-Ponente con nuclei precipitativi particolarmente attivi sul savonese e il relativo entroterra. Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge tra forti e molto forti con un massimo orario di 68.8 millimetri in un’ora a Piampaludo (Sassello, Savona) dove dalla mezzanotte alle 12 si sono cumulati 170.8 millimetri.

Importante l’aspetto legato ai venti che soffiano da Sud-Est in particolare sul centro-Levante dove si registrano venti medi fino a 80km/h con raffiche di 136.1 km/h a Fontana Fresca (alle spalle di Sori, Genova) e 122.4 km/h a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese).

Per quanto riguarda i livelli dei corsi d’acqua, la zona più critica è quella di confine tra le province di Genova e Savona, sia lungo la costa che nelle zone interne. A Varazze il Teiro, in località Bolsine, è in rapida salita mentre si attendono innalzamenti significativi sulle Bormide; inoltre continuano ad essere sotto stretta osservazione lo Stura e l’Orba. Da segnalare come sui bacini principali del Ponente (zona A) e della zona D si osserva già da diverse ore un generale aumento delle portate dovute alla rapida fusione del manto nevoso; per questo motivo i corsi d’acqua hanno un deflusso di base già sostenuto anche prima dell’intensificazione delle piogge.

Per le prossime ore si conferma la previsione di piogge diffuse con quantitativi fino a molto elevati, in particolare sul centro Ponente; saranno possibili anche rovesci e temporali organizzati con fenomeni stazionari forti o molto forti, che insisteranno su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua. I fenomeni proseguiranno per l’intera giornata e a Ponente, proseguiranno fino alla mattina di domani, domenica. E’ importante segnalare anche i venti di burrasca forte da scirocco e le mareggiate intense con periodo di picco di 8-9 secondi, sui capi esposti.

Si ricordano le misure di autoprotezione previste dalla Protezione Civile Nazionale prima, durante e dopo gli eventi più intensi: sono pubblicate sul sito www.allertaliguria.gov.it, dove si possono trovare anche tutti gli aggiornamenti e i dati in tempo reale di pioggia, vento, livello dei torrenti, temperatura, etc.

Ecco i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani:

OGGI, SABATO 23 NOVEMBRE: tempo fortemente perturbato con piogge diffuse su tutta la regione: intensità fino a forte e cumulate areali elevate su ABD; cumulate puntuali fino a molto elevate. Locali rovesci o temporali con alta probabilità di fenomeni forti anche persistenti su ABDE, su C si prevede un’alta probabilità di fenomeni forti. Venti da Sud-Est tra burrasca e burrasca forte con raffiche anche superiori ai 100 km/h. Locali ingressi settentrionali a Ponente. Mare fino a molto agitato sotto costa, mareggiate intense da Sud-Est sulle coste esposte.

DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE: nella prima parte della giornata si attendono ancora piogge diffuse sul Ponente con intensità fino a forte e cumulate fino a elevate su A, significative su BD; le piogge potranno assumere carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti su ABD, bassa su CE. Dal pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni. In mattinata venti fino a burrasca rafficati da Sud-Est su C, localmente su E; nel pomeriggio venti da Nord fino a rafficati su ABDE. Nelle prime ore ancora mare agitato con mareggiate, successivo calo

DOPODOMANI, LUNEDI’ 25 NOVEMBRE: venti settentrionali tra moderati e forti anche rafficati, in particolare nelle prime ore della notte. Mare localmente molto mosso sul centro della regione in rapido calo.