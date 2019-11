Genova – Viaggiatori e pendolari alle prese con il maltempo, nel capoluogo ligure, tra treni in ritardo sulla linea Genova-Acqui Terme e stazioni parzialmente invase dall’acqua come nel caso del sottopasso della stazione di Sestri Ponente.

Anche la stazione Brignole, una delle più importanti della città, “fa acqua” tra lo stupore e lo sconcerto di chi la frequenta e ci lavora.

Infiltrazioni d’acqua cadono dal soffitto nei tunnel che portano ai binari, in tragitti percorsi ogni giorno da migliaia di persone.

Decisamente un brutto “biglietto da visita” per la città anche perché inflitrazioni analoghe – ma molto più contenute – si registrano ogni volta che piove abbondantemente.