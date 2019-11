Genova – Continua a piovere a dirotto sulla città e nel ponente, in Valpolcevera si moltiplicano gli allagamenti e le situazioni di emergenza.

Nel sottopasso di Brin, a Certosa, i vigili del fuoco sono stati costretti ad usare un gommoncino per raggiungere, remando, le auto bloccate dall’acqua.

I vigili del fuoco hanno messo in salvo alcune persone e controllato che le vetture bloccate e ormai allagate fossero vuote.

Decine gli interventi per allagamenti in tutta la zona di Rivarolo, Teglia, Certosa e Borzoli ma anche a Sampierdarena, a Coronata e al Campasso.