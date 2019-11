Savona – Sono già stati ultimati, sulla Autostrada A10 Genova Ventimiglia i lavori per il ripristino del manto stradale che avevano causato la chiusura del tratto tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia.

Il tratto è stato riaperto regolarmente e ora si circola con qualche rallentamento ma in via di normalizzazione.

Il tratto tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia, era stato chiuso a causa di uno smottamento notturno del muro di contro ripa all’altezza del km 39,7, a seguito delle incessanti piogge di questi giorni.

Sul luogo dell’evento si transita sulla corsia di sorpasso e il traffico scorre regolarmente.