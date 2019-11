Asti – Una voragine si è aperta sulla carreggiata dell’Autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra Asti e Villanova in direzione del capoluogo piemontese.

Un pezzo del manto stradale di circa una decina di metri è profondato sgretolandosi all’altezza del chilometro 21 con il pericolo che le auto precipitino all’interno.

Una vettura è riuscita a fermarsi a brevissima distanza dalla voragine e ha poi bloccato le altre vetture a seguire.

Subito l’autostrada è stat chiusa mentre sul posto accorrevano i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

La circolazione è stata bloccata intorno alle ore 21 in entrambe le direzioni e sono in corso verifiche per stabilire se l’autostrada può essere riaperta.

Secondo le prime ricostruzioni il terreno avrebbe ceduto per le forti piogge che hanno scavato sotto il manto stradale.

Chi è diretto a Torino ha l’uscita obbligatoria al casello di Asti Ovest.

Si tratta di un nuovo scampato disastro come quello registrato sull’Autostrada A6 Savona-Torino dove, questo pomeriggio, è caduto un pezzo di viadotto tra Savona e Altare in direzione Nord

