Genova – E’ prevista per le 10.30 la riapertura a una corsia per senso di marcia del tratto della A26 chiuso da ieri sera per le verifiche di due viadotti.

L’impossibilità di percorrere il tratto autostradale e le conseguenti deviazioni rese indispensabili dalla chiusura, hanno provocato disagi e rallentamenti sul nodo autostradale intorno a Genova.

Sulle autostrade, la situazione alle 10.30 è la seguente:

Sulla A7, tra Busalla e Bolzaneto, in direzione di Genova, sei chilometri di coda per il ripristino della viabilità dopo un inidente.

Sempre sulla A7, ma questa volta in direzione di Milano, coda di 10 chilometri tra il bivio A7/A12 Genova – Livorno e Busalla per lavori.

Tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto, nuovamente sulla A7 ma in direzione del capoluogo ligure, 9 chilometri di coda per lavori.

Sulla A12, coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.