Genova – Una donna di 50 anni è stata arrestata ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

La donna, originaria del Marocco, si trovava in via Sestri quando è entrata in un negozio di abbigliamento.

Girando tra i vari scaffali, ha prelevato alcuni vestiti, ha rotto le placche antitaccheggio ed è uscita senza pagare.

Due poliziotti del Commissariato Sestri Ponente, in servizio in abiti civili in via Sestri proprio per tutelare gli esercizi commerciali durante il periodo natalizio, hanno notato la donna rubare attraverso la vetrina del negozio.

A quel punto hanno aspettato la cinquantenne al varco, trovandola in possesso della refurtiva: capi di abbigliamento per un valore complessivo di 110 euro.

La donna, pregiudicata per reati contro il patrimonio, ha tentato di reagire spintonando gli operatori ma è stata arrestata.

Nella mattinata odierna sarà celebrato il processo per direttissima.