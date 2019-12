Genova – Forti esplosioni, probabilmente causate da bombe carta, hanno spaventato i residenti della zona dello stadio, nel quartiere di Marassi.

Molto probabilmente si tratta di stupidi scherzi di teppisti camuffati da tifosi ma si è diffuso molto allarme tra la popolazione per la potenza delle esplosioni, udite in tutto il quartiere.

Ci si domanda come sia possibile, in una zona presidiata da forze dell’ordine in gran numero e con le vie sorvegliate una ad una, far esplodere potenti ordigni senza che nessuno intervenga per fermare e identificare gli autori.

Nel frattempo, fuori dello stadio, consuete scene da “far west” per posteggi e sporcizia. Orde di incivili camuffati da tifosi posteggiano moto e auto in barba ad ogni regola, costringendo disabili a non uscire di casa ed occupando ogni angolo libero di marciapiede.

Molte le proteste dei residenti ma, al momento, non si segnalano interventi da parte delle forze dell’ordine.

Zone come piazza Galileo Ferraris, via Bertuccioni (con moto e scooter che bloccano persino l’accesso alla chiesa di Santa Margherita), piazza Guicciardini e tutte le vie limitrofe allo stadio sembrano “terra di nessuno” sia per i parcheggi “fantasia” che per la sporcizia che persone prive di educazione e di rispetto per il prossimo gettano in ogni angolo.

Il quartiere di Marassi paga ingiustamente un pesante tributo ad una minoranza rumorosa di incivili senza che il Comune di Genova faccia nulla per evitare almeno gli eccessi.