Genova – Un chiaro messaggio di intimidazione, rivolto a giocatori e società, davanti all’ingresso del campo di allenamento “Signorini” di Pegli.

Lo hanno trovato questa mattina gli addetti alla sicurezza dell’impianto che hanno subito allertato la polizia.

Sul posto sono accorsi gli uomini della Digos che hanno aperto un’indagine per risalire ai responsabili del messaggio intimidatorio anche grazie alle numerose telecamere di sorveglianza presenti in loco e lungo il percorso per arrivare al campo di allenamento.

“Attenti, vi spacchiamo i denti” è il testo – piuttosto chiaro – che appare sull’asfalto davanti all’ingresso.

Un messaggio intimidatorio dopo la sconfitta del Genoa nel derby con la Samp.