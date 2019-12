New York – E’ entrato in una casa dove si stava tenendo una festa per il settimo giorno di Hannukah, una festa tradizionale dei fedeli di religione ebraica, ed ha estratto un machete iniziando a colpire i presenti.

Solo il caso ha evitato che non ci fossero vittime nell’attentato avvenuto la scorsa notte a Monsey, piccolo centro a 50 chilometri da New York dove vive una numerosa comunità di ebrei ultra-ortodossi chassidisti.

L’aggressore, bloccato dopo due ore di inseguimenti e ricerche, ha ferito in modo grave alcune persone, colpendole con la lama del machete.

Tra i feriti ci sarebbe almeno un bambino.

L’aggressore ha poi tentato di entrare nella vicina sinagoga ma le urla provenienti dalla festa hanno fatto scattare l’allarme e le porte del centro religioso sono state chiuse ed alcuni uomini addetti alla sicurezza hanno bloccato l’uomo mettendolo in fuga.

Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione ma si teme possa trattarsi dell’ennesimo atto di anti semitismo e che l’attacco abbia una matrice terroristica.