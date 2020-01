Arenzano (Genova) – Hanno atteso il momento giusto e sono entrati in azione in maniera violenta i quattro rapinatori che hanno aggredito e derubato una gioielliera di 55 anni.

E’ accaduto domenica sera al casello atostradale di Arenzano.

Erano circa le 21.00 quando la donna, origininaria di Alessandria ma da tempo residente a Malta, è stata aggredita a schiaffi da un gruppo di malviventi armati di pistola che le hanno sottratto i gioielli e l’auto.

Nulla è stato lasciato al caso.

Dei quattro entrati in azione, due hanno atteso a bordo di una berlina scura mentre gli altri due si sono avventati sulla vittima, responsabile di televendite di gioielli.

I banditi sapevano che la donna aveva con se gioielli per per un ammontare complessivo di oltre centomila euro e l’hanno aggredita al casello autostradale per poi fuggire sulla A10, in direzione di Genova.

A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima con una telefonata al 112.

Soccorsa, la gioielliera è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri dove è stata visitata e giudicata guaribile in un paio di giorni.

Intanto, gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando sull’accaduto alla ricerca dei rapinatori.