Genova – Il Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova prevede un week end ricco di attività per le ragazzi e famiglie.

Si comincia sabato 18 gennaio, alle ore 10:30, con l’incontro per bambini da 1 a 3 anni, dal titolo “Storie di pappa, nanna e cacca” condotto da Dario Apicella per il ciclo “Nido di libri“.

Questo progetto prevede un viaggio di esplorazione a partire proprio dal libro: la lettura di storie ad alta e bassa voce, abbinata alle storie cantate e al movimento, diventa una speciale forma di intrattenimento rivolta ai piccolissimi che ha come principale obiettivo quello di divertire ed emozionare, per avvicinare i bambini e le bambine ai libri e al mondo delle illustrazioni, delle parole stampate e dei suoni.

Il costo è di 8 euro a bambino; è necessaria la prenotazione al link: http://bit.ly/20-18genNidoLibri

Il pomeriggio, alle ore 14:30, prevede la visita guidata alla nuova mostra “Mythos”. Accompagnati da una guida di ADM sarà possibile ammirare 25 spettacolari ricostruzioni di esseri mitologici a grandezza naturale per conoscere, approfondire o scoprire l’affascinante mondo della mitologia. Il costo è di 9€/partecipante (comprende il biglietto di ingresso alla mostra). La mostra è indicata anche per bambini dai 6 anni in su. La prenotazione è obbligatoria al link: http://bit.ly.

Domenica 19 gennaio invece, per il ciclo “Il Museo va in scena”, alle ore 11:15 si terrà lo spettacolo “Capuccetto rosso, verde e giallo…”, al quale seguirà un laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni d’età.

Insieme alla nonna Clara e agli animali della sua fattoria, i bambini andranno alla scoperta dei colori (primari/secondari – caldi/freddi) attraverso il racconto delle storie di quattro Cappuccetti ispirate al racconto “Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco” di Bruno Munari.

Tutti insieme poi i bambini coloreranno le marionette Cappuccetto da portare a casa per continuare a raccontare tante storie. Il costo è di 10 euro a bambino; è necessaria la prenotazione al link: http://bit.ly/20-19genCappuccettoRosso

Al pomeriggio invece, alle ore 15, “Il giro del mondo in 80 animali” è l’attività rivolta ai bambini più grandi dai 6 ai 12 anni d’età. Un divertente gioco attraverso le sale del Museo di Storia Naturale “Doria” per viaggiare tra la diversità del mondo animale. Tra mappe e bussole sarà necessario portare a termine la missione!

Il costo è di 6 euro a bambino; occorre la prenotazione: http://bit.ly/20-19genGiroDelMondo