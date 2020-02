Genova – Sono decine le telefonate segnalate in queste ore da alcuni cittadini, contattati da sedicenti Vigili del Fuoco che chiedono soldi in cambio di riviste o come libera donazione.

Si tratta, purtroppo, di un tentativo di truffa come è stato segnalato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova.

Tramite la pagina Facebook del comando, è stato pubblicato un post dove si legge: “Ci viene nuovamente segnalato che ad alcuni cittadini arrivano telefonate di persone che, spacciandosi per Vigili del Fuoco, richiedono soldi in cambio di riviste o brochure o anche semplicemente come libera donazione”.

Viene poi chiarito: “Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova non effettua raccolte di soldi di alcun genere. Nè attraverso telefonate o porta a porta o qualsiasi altro modo.

Chiunque venga contattato per richiesta di denaro per i Vigili del Fuoco è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine denunciando il fatto”.