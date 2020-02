Genova – Hanno sfidato i sentieri del monte di Portofino nonostante il maltempo e si sono persi. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria sono intervenuti ieri pomeriggio per rintracciare un gruppo di escursionisti di cui facevano parte due bambini.

A far scattare le ricerca una donna che ha chiamato il numero di emergenza dicendo di non avere più notizie della figlia che aveva scelto di fare una passeggiata sul monte di Portofino insieme ai due figli di 5 e 10 anni e con un amico.

Immediatamente una squadra del Soccorso Alpino si è diretta in direzione del luogo dove potevano aver perso il segnale del telefono, grazie al continuo tentativo di mettersi in contatto , nonostante il segnale scarso , la squadra del CNSAS è riuscita a parlare con la ragazza e capire meglio il posto dove cercarli.

Dopo poco i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto i 4 sul sentiero che da San fruttuoso porta a San Rocco di Camogli e dopo averli dissetati e coperto i bambini infreddoliti, li hanno accompagnati in sicurezza lungo il lungo ed impegnativo sentiero reso particolarmente insidioso è scivoloso dal fango e dalle pietre bagnate fino si mezzi di soccorso.In supporto a San Rocco Di Camogli anche la squadra dei VVF .