Genova – Traffico nuovamente ko, questa mattina, nella zona del ponte elicoidale che porta all’Autostrada e alla Sopraelevata, a causa di un incidente che si è verificato poco dopo le 7,30.

Gravi le ripercussioni sul traffico cittadino della zona anche per un altro incidente avvenuto poco prima delle 8 in via Cantore a Sampierdarena.