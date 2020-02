Sanremo – Ha scelto volontariamente l’auto isolamento in casa, per un periodo di controllo medico e di sicurezza sanitaria, l’uomo residente a Sanremo rientrato dalla Cambogia e che ha viaggiato su una nave da crociera su cui si sono presentati casi sospetti di Coronavirus.

L’uomo, che non presenta alcun sintomo della malattia e nemmeno febbre o malesseri, ha aderito volontariamente alla possibilità di trascorrere un periodo di tempo in “quarantena” nella propria abitazione e sotto rigoroso controllo medico.

Il viaggiatore è potuto rientrare in Italia proprio perché risultato sano e senza alcun sintomo dell’infezione da coronavirus ma ha scelto con grande senso civico di restare per un periodo di tempo – probabilmente 15 giorni – in isolamento volontario.

Nella sua abitazione nella città dei Fiori, l’uomo verrà costantemente monitorato da personale medico e i suoi parametri vitali registrati per evidenziare anche il più piccolo segnale che potrebbe far pensare ad un contagio.