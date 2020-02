Varazze (Savona) – Un contest fotografico per immortalare la migrazione dei rapaci è l’iniziativa del Parco del Beigua che si svolgerà dal 1 marzo al 31 maggio.

I punti di osservazione privilegiati, dal Curlo a Case Vaccà, fino agli alti versanti della Val Cerusa e in tutta l’area della Zona di Protezione Speciale Beigua – Turchino saranno le zone dove catturare il passaggio dei protagonisti delle migrazioni prenuziali.

Fotografi professionisti e amatoriali potranno partecipare con un massimo di tre scatti ciascuno, inviati contemporaneamente o in momenti successivi, purché fatti esclusivamente nel periodo di apertura del contest.

A valutare le foto, che costituiranno una importante fonte di informazione, saranno gli ornitologi del parco Luca Baghino e Gabriella Motta, insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del Parco, e al direttore Maria Cristina Caprioglio.

I tre vincitori saranno premiati con un soggiorno presso il Rifugio Case Vaccà, un cesto di prodotti Gustosi per natura e la partecipazione a un trekking fotografico nel parco.

Sul sito del Parco è disponibile il regolamento del contest e il link che sarà attivo dal 1 marzo per inviare con semplicità le foto.

Intanto il Parco del Beigua si prepara alla stagione delle migrazioni con l’evento clou per i birdwatcher, il Biancone Day, quest’anno in programma per domenica 15 marzo.

Un’occasione straordinaria per osservare più da vicino questi affascinanti rapaci e conoscerne il comportamento che ogni anno dalle coste dell’Africa li porta a ripercorrere la via per raggiungere i siti di nidificazione dove trascorreranno tutto il periodo estivo, prima di rimettersi in volo in autunno verso i luoghi di svernamento.