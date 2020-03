La Spezia – Un’auto che si ribalta sul raccordo autostradale Santo Stefano magra – La Spezia e causa una coda che provoca un tamponamento a catena. E’ di 6 feriti, di cui uno molto grave, il bilancio del brutto incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 21.

Per cause ancora da accertare un automobilista ha improvvisamente perso il controllo della sua auto finendo per ribaltarsi.

Sul posto è accorso il mezzo di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco e il ferito è stato estratto dalle lamiere ed affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Durante le fasi del soccorso, però, nella zona si è formata una lunga coda che ha causato un tamponamento tra diverse vetture. Cinque occupanti delle tre auto coinvolte sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.

In corso la ricostruzione dell’incidente e la verifica delle eventuali responsabilità.