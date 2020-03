Sanremo – La Asl 1 di Imperia smentisce categoricamente le notizie, riportate da alcuni siti on line circa la chisura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo a seguito del decesso di un paziente di 75 anni trovato positivo al coronavirus.

La chiusura del reparto è da considerare come Fake News.

Precisazioni anche sul decesso del 5° paziente in Liguria.

Un uomo di 75 anni, residente a Sanremo, è deceduto ieri sera presso l’Ospedale di Sanremo. Il paziente era stato in Pronto Soccorso nella serata del 4 marzo con un quadro clinico non ricon-ducibile in alcun modo ad una patologia da Coronavirus.

L’uomo, è peggiorato nel periodo di permanenza al Pronto Soccorso e, attraverso una TAC, si è evidenziata una seria polmonite. Da ulteriori accertamenti diagnostici emergeva che il paziente doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico per una perforazione intestinale. Prima del decesso, sopraggiunto per complicazioni cardio respiratorie, il 75 enne è stato sottoposto al tampone Covid-19 il cui esito, pervenuto nel tardo pomeriggio di oggi, è risultato positivo.

Sono quindi scattati i protocolli previsti in questo caso ed è stato individuato il personale che è venuto a contatto con il paziente. Il personale domani sarà sottoposto a tampone. E’ in corso la ricostruzione dei contatti stretti in modo da sottoporre gli stessi a opportuno isolamento.

Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche si precisa che il Pronto Soccorso di Sanremo è regolarmente funzionante. Sono state effettuate le opportune ope-razioni di sanificazione senza interruzione di servizio.