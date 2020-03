Genova – La pioggia prevista per la giornata di oggi non ha fatto slittare – al momento – le operazioni di posizionamento, previsto per la mattinata di oggi, del trave da oltre 100 metri che collegherà la pila 9 e 10 scavalcando il torrente Polcevera.

Il maltempo è l’elemento “chiave” dell’operazione e eventuali precipitazioni abbondanti potrebbero provocare un possibile ritardo nei lavori per il sollevamento e il posizionamento di uno dei pezzi più importanti del nuovo ponte che sostituirà il Morandi crollato nell’agosto del 2018.

E proprio la collocazione “particolare” del trave, sopra il letto del torrente Polcevera, potrebbe creare i problemi maggiori visto che l’area di lavorazione è chiaramente inondabile e una piena improvvisa del torrente potrebbe mettere “in pericolo” le operazioni, i macchinari e lo stesso personale al lavoro.

La priorità del cantiere resta evidentemente quella della sicurezza.