Genova – Al momento sono 185 i casi di positivi al Coronavirus in Liguria.

Su tutto il territorio regionale gli ospedalizzati sono 108.

Intanto al Policlinico San Martino, che ieri ha dimesso la paziente zero, una pensionata di 72 anni di Costigliole d’Adda, continuano le operazioni per far fronte all’emergenza Covid-19.

A oggi 28 persone sono ricoverate in Malattie Infettive, 15, invece, in Rianimazione.

Dalla prossima settimana saranno attivati altri 12 posti letto al secondo piano del Monoblocco, destinati alla Rianimazione.

Il professor Bassetti ha fatto sapere che in Malattie Infettive è stato attrezzato un ambulatorio per le urgenze extra Covid-19 in un’area sicura e isolata dal resto del reparto, così come è stato attrezzato un corner separato dalla ‘zona rossa’ del reparto per la distribuzione dei farmaci anti virali.

Sono inoltre in corso valutazioni per l’identificazione di un reparto ‘buffer’, dove ricoverare eventuali pazienti positivi di bassa priorità, in attesa di un trasferimento verso altre strutture del territorio.