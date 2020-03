Genova – Il picco dei contagi da Coronavirus sta crescendo.

Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante una diretta sulla sua Pagina Facebook.

Il governatore della Liguria ha sottolineato il momento delicato che stanno vivendo i presidi sanitari spiegando che il picco di contagi era atteso e noto.

Le misure restrittive adottate nei giorni scorsi daranno il loro risultato nel fine settimana, per questo è ancora importantisimo limitare le uscite solo a casi di reale necessità.

Toti ha poi ricordato l’iniziativa della Procura con la circolare emanata per ricordare quali sono i casi di reale necessità, ribadendo che le uscite devono svolgersi all’interno del proprio quartiere.

Sono momenti di grandi ricoveri negli ospedali, che, come ha ribatido il presidente, sono pronti per via dei lavori preventivi.

Nel fine settimana gli ospedali saranno nuovamente riforniti di mascherine, arrivate tramite donazioni di privati e grazie agli acquisti della Regione.

In questa fase delicata è importante continuare a rispettare il decreto emesso lo scorso 9 marzo, limitando le uscite a casi di reale necessità, evitando assembramenti.

L’invito più importante, rimane quello di non andare al pronto soccorso in caso si presentassero sintomi di varia natura ma di chiamare il 112 e seguire le istruzioni fornite dai medici e dagli operatori.