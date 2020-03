Genova – “Una scena certamente non bella da vedere”. Così il sindaco Marco Bucci ha commentato le immagini, diffuse sui social, che mostrano via Sestri nell’omonimo quartiere genovese, ancora affollata di persone che passeggiano come se non ci fosse alcuna emergenza in atto.

Un invito particolare al rispetto delle regole è stata lanciata dal sindaco Bucci nel corso del Punto Stampa presso la Regione Liguria.

“Restare a casa non è solo un obbligo di legge – ha spiegato Bucci – ma anche un’arma importante per contrastare il contagio”.

Il primo cittadino ha annunciato nelle scorse ore che potrebbero essere usati anche i droni volanti per individuare e sanzionare le persone che continuano ad uscire di casa senza motivo o, peggio, chi forma assembramenti in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo.

(Foto Archivio)