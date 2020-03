Savona – Ci sarebbe una vittima nell’epidemia di coronavirus scoppiata a bordo di Costa Luminosa, ancora ferma nel porto di Savona.

Si tratterebbe di un passeggero deceduto con i sintomi del coronavirus-covid19 anche se saranno le analisi mediche a stabilire se, davvero, il decesso è da imputare al contagio.

Nelle prossime ore la nave verrà sanificata completamente ma sembra difficile che possa lasciare in tempi brevi il porto di Savona come era stato assicurato all’inizio del “caso” quando Regione Liguria aveva assicurato che la nave non si sarebbe fermata per più di 48 ore, ormai quasi una settimana fa.

In Liguria sono in arrivo altre due navi da crociera che, però, non dovrebbero avere passeggeri a bordo e nemmeno emergenze in atto.

Si tratta di Costa Pacifica, arrivata nel porto di La Spezia e di MSC Splendida, in arrivo nel porto di Genova.

L’arrivo delle due navi, con oltre duemila persone a bordo rialza ancora il rischio epidemia da coronavirus e il conseguente ricarico, ormai non più sopportabile, per gli ospedali della Liguria che già a fatica affrontano nell’emergenza assoluta il picco di contagi da coronavirus di questi giorni.