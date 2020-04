Genova – Le mascherine tornano in vendita nelle Farmacie a partire da questa mattina. Le nuove direttive ministeriali autorizzano la libera vendita del materiale sanitario per protezione dal coronavirus e le farmacie tornano a poter vendere liberamente i dispositivi tanto desiderati durante l’emergenza.

Alcune farmacie stanno già vendendo il prodotto ed il tam tam, talvolta organizzato dagli stessi punti vendita – ha già scatenato i social e si temono lunghe code per acquistare i prodotti.

Ieri sera il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato che parte dei 5 milioni di mascherine che la Regione Liguria ha ordinato dalla Cina potrebbero essere distribuiti gratuitamente nei prossimi giorni proprio attraverso le Farmacie.

La corsa all’acquisto, insomma, potrebbe essere “inutile”.