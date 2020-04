Recco – Sono scattati ieri i controlli da parte delle pattuglie della Polizia locale in città e al posto di blocco a “imbuto” collocato all’uscita del casello autostradale di Recco, fino alle ore 24, attività condotta in collaborazione con le Polizie locali dei confinanti comuni di Sori e di Camogli.

Nel corso della giornata di ieri sono state pochissime le auto fermate al varco di accesso alla città, con 3 verbali elevati nei confronti di automobilisti colti in spostamenti non autorizzati. A questa attività di vigilanza è stato abbinato l’accertamento con le telecamere per la lettura delle targhe delle auto in transito.

Alcune targhe hanno evidenziato la presenza di residenti extra regione, persone però presenti sul territorio in data precedente al 24 febbraio mentre altre targhe individuate dalle telecamere hanno dato il via ad accertamenti che si stanno perfezionando.

Nella mattinata di oggi (11 aprile) i controlli sono stati effettuati nelle zone frazionali, in particolare agli accessi dei sentieri, con l’ausilio di 2 pattuglie in auto e una in moto.

Sono state controllate, inoltre, numerose targhe di vetture in sosta, sempre per verificare eventuali accessi da fuori regione. Nel pomeriggio, ulteriori attività sono in corso nel centro della città per verificare il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine e la provenienza delle persone in coda davanti ai negozi