Genova – Proseguono senza sosta anche oggi, nella giornata della Pasqua, i controlli delle forze dell’ordina per far rispettare le misure di sicurezza per l’emergenza coronavirus.

Posti di blocco sulle autostrade, a ridosso delle principali località turistiche e delle “seconde case” ma anche in uscita ai caselli autostradali per evitare che i “furbetti” bypassino i posti di controllo sulle principali direttrici.

La polizia stradale effettua i posti di blocco controllando una ad una le vetture in transito mentre i carabinieri sorvegliano le uscite dei caselli e le aree immediatamente limitrofe.

E’ caccia aperta a chi decide di violare i divieti di circolazione e chi pensa di poter trascorrere la Pasqua o Pasquetta con scampagnate, gite o, peggio, raggiungendo le seconde case.

La situazione al momento è abbastanza tranquilla ma le multe e le denunce purtroppo, ci sono ancora.

Controlli serrati anche da parte della polizia locale nei singoli comuni dove, come nel caso di Recco, si usano le telecamere per identificare le targhe delle auto “foreste”.

Chi viene trovato al di fuori del proprio quartiere viene multato sino a 400 euro a persona e rischia la denuncia penale per “epidemia colposa”.