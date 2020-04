Genova – Parte oggi la convenzione tra Amt e Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 per agevolare la mobilità dei genovesi durante l’emergenza sanitaria.

Da oggi, domenica 12 aprile, gli abbonati AMT che utilizzeranno il servizio taxi potranno usufruire di uno sconto di 1,50 euro su ogni corsa effettuata.

La collaborazione punta a offrire la possibilità ai genovesi di fare gli spostamenti autorizzati in sicurezza grazie a vettori diversi che fanno rete.

Per usufruire di questa agevolazione i clienti del trasporto pubblico al momento della prenotazione telefonica al Radio Taxi 0105966, dovranno specificare di essere abbonati AMT.

Possono accedere a questa promozione i possessori di tutti gli abbonamenti AMT (abbonamenti settimanali, mensili, annuali, abbonamenti agevolati e ordinari, caricati su tessera CityPass o cartacei) in corso di validità. La convenzione sarà valida fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Marco Beltrami, amministratore unico di Amt, dichiara: “La situazione che si è venuta a creare ci spinge finalmente a fare rete, a cercare sinergie fra gli operatori del TPL. Questa è una iniziativa adatta al momento, ma valida in assoluto, che mira a facilitare la mobilità individuale e a premiare i nostri abbonati”.

Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova aggiunge: “La collaborazione tra i diversi soggetti del trasporto pubblico locale è un segnale concreto di impegno condiviso per la mobilità genovese in questo momento di emergenza in cui gli spostamenti sono ridotti alle situazioni di necessità, ma potrebbe anche costituire un’esperienza pilota per altre iniziative in futuro”.