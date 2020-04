Piani di Vezzano (La Spezia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato per cause ancora da accertare nel magazzino attrezzi di una casa di Piani di Vezzano, in provincia di La Spezia.

I vigili del fuoco sono stati allertati dalla famiglia che risiede della palazzina dopo essersi accorta che il magazzino stava bruciando e che le fiamme si stavano estendendo anche ad una veranda vicina.

I vigili del fuoco di La Spezia e del distaccamento di Sarzana, sono intervenuti e dopo aver fato evacuare l’edificio, hanno spento le fiamme riuscendo a salvare l’edificio che ha però subito ingenti danni.