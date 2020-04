Casella – Incidente mortale, questa sera, nella zona di Crocetta d’Oreto, nel comune di Casella, nell’immediato entroterra genovese.

L’auto con a bordo un 38enne è finita fuori strada precipitando in una scarpata. Quando i soccorsi sono giunti sul posto l’uomo era già morto.

Agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto non è rimasto che costatare il decesso e prelevare il cadavere per trasferirlo in obitorio.

L’incidente è avvenuto intonro alle 19,30 ed è stato un passante ad accorgersi dell’auto nella scarpata e ad avvisare i soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e neppure se l’uomo alla guida sia rimasto vittima di un malore o abbia perso il controllo del veicolo per qualche motivo.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.