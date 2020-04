Genova – Inizierà mercoledì 6 maggio e non il 4 come precedentemente annunciato, la distribuzione di mascherine gratuite prevista dalla Regione Liguria.

Si potrà andare in Farmacia e in Edicole convenzionate e ritirare le mascherine, due per ogni persona, presentando la tessera sanitaria che permetterà di segnalare chi ha già ritirato i dispositivi di protezione.

La notizia è stata confermata dall’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone che ha delineato le modalità della distribuzione.

Una seconda distribuzione avverrà il lunedì successivo, 11 maggio.

In questi giorni viene verificata la lunga lista di reclami presentati con l’invio di email all’indirizzo predisposto dalla Regione Liguria per segnalare anomalie o mancate consegne.

Sono 800 le segnalazioni giunte all’indirizzo segnalazionimascherineliguria@gmail.com ma sui social le proteste sono decisamente più numerose.

Le segnalazioni vengono girate a Poste Italiane che confronta con le tabelle dei postini ed eventualmente dispone un secondo passaggio di consegne.