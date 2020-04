Casella – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del giovane di 38 anni deceduto ieri sera, poco prima delle 20, in un tragico incidente stradale avvenuto nel comune di Casella, in località Crocetta d’Orero.

Per cause ancora da accertare l’auto condotta dal 38enne è finita fuori strada finendo in una scarpata. Per la persona alla guida non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo.

Forse un malore o un colpo di sonno all’origine della tragedia e sembra che non ci siano altre vetture coinvolte.

I soccorritori sono giunti sul posto allertati da un passante che ha notato l’auto nel dirupo ma quando sono intervenuti sul posto, pr l’uomo alla guida non c’era più nulla da fare.