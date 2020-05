Genova – Mascherine obbligatorie da questa mattina e sino al 17 maggio nei luoghi pubblici, nei negozi, nei parchi e nei giardini e sui mezzi pubblici. E’ quando deciso dal Comune come regola “integrativa” rispetto alle disposizioni del dpcm emanato dal Governo centrale che, da oggi, passa l’Italia alla cosiddetta Fase 2, di riapertura graduale delle attività.

A partire dalla mezzanotte, infatti, sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive all’interno di uffici pubblici ma anche nei luoghi come parchi e giardini e cimiteri che riaprono secondo i consueti orari ma con verifiche e controlli da parte della polizia locale e dei volontari della Protezione Civile che potranno far intervenire le forze dell’ordine per sanzioni e denunce.

Obbligatorio indossare le mascherine anche in tutti i negozi e locali e sui mezzi pubblici che, da domani, dovrebbero viaggiare con pesanti limitazioni dei passeggeri trasportati e con facoltà dei conducenti di saltare fermate laddove la capienza massima fosse già raggiunta.

Aperti anche i lungomare e i cimiteri mentre le spiagge e le scogliere restano vietate se non a pescatori e chi fa sport legati al mare. Anche in questi luoghi è obbligatorio indossare le mascherine.

Chiusi i giochi per i bambini e quelli presenti nei parchi verranno bloccati.