Genova – E’ ricoverato in gravissime condizioni l’uomo di 48 anni colpito alla testa con un’accetta in via Sertoli, a Molassana.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando, nei pressi di una tabaccheria, il 48enne è stato protagonista di una lite con il suo aggressore.

A colpirlo è stato un 42enne, già denunciato in passato per rissa e lesioni.

Per gli inquirenti, a scatenare la lite sfociata nella violenza potrebbe essere stato un atteggiamento osceno nei confronti di minori, reati per cui in passato il 48enne è stato accusato.

Come spiegato dagli inquirenti, alcuni testimoni hanno raccontato che l’aggredito avrebbe molestato il figlio dell’aggressore scatenando di fatto la reazione.

Il 48enne si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.