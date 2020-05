Savona – La loanese Elena Ballerini sarà al timone di un nuovo format “Quattro zampe in famiglia” dedicato al mondo degli animali, insieme al collega Federico Coccia . A partire da sabato 16 maggio alle 10.40 la splendida e brava conduttrice guiderà il programma di riferimento di Rai sul tema animali domestici con un attenzione particolare per i cani: storie ad alto contenuto emotivo, consigli utili, temi pratici per conoscerli meglio e prendersi cura di loro.

In ogni puntata tre storie diverse, divertenti o commoventi, ci ricorderanno come un amico a quattro zampe possa arricchire o addirittura cambiare la nostra vita. Storie di cani eroi, di animali con talenti particolari, di cuccioli abbandonati o malati salvati dai volontari o dai loro padroni o semplici storie di vita quotidiana in famiglia con i nostri amici.

Grandissima soddisfazione per la presentatrice ligure, legatissima al suo paese, Loano, di cui parla in ogni intervista, che si affaccia per la prima volta al ruolo di conduttrice in un programma collocato in una fascia importantissima come quella del mattino del sabato di Rai 2.

Elena Ballerini è stata per quattro anni inviata di “Mezzogiorno in Famiglia” storico contenitore del week end di Rai 2, che ha deciso di abbandonare per dedicarsi alla nascita del figlio Alberto Emanuele. Precedentemente, dopo la laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso l’università di Genova, aveva mosso i primi passi nel piccolo schermo sulle reti di Rai Ragazzi per approdare a Rai 2 nell’estate 2013 con un programma sulle leggende del rock.

Il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di poter condurre una trasmissione sugli animali, sua grande passione.

Ad oggi “Quattro zampe in famiglia” rappresenta certamente la più importante occasione della sua carriera.