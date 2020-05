Genova – Alice Salvatore, ex candidata alla presidenza della Regione Liguria per il Movimento 5 Stelle, sarebbe pronta a lasciare il “non partito” fondato da Beppe Grillo.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare domani, 13 maggio, durante la conferenza stampa annunciata dall’ex volto di punta dei pentastellati in Liguria.

Alice Salvatore ha convocato i giornalisti “per un annuncio importante” e non è un mistero che il rapporto con il Movimento di Grillo sia ormai logorato e pieno di “incomprensioni”.

Salvatore potrebbe dar vita ad un gruppo autonomo e potrebbe decidere di correre da sola alle prossime elezioni regionali, previste per l’autunno.

Una decisione che potrebbe vedere il passaggio anche di Marco De Ferrari, collega della Salvatore nel consiglio regionale.

Una spaccatura che rischia di costare molto cara al Movimento 5 Stelle visto che, sino a poco tempo fa, Alice Salvatore godeva della fiducia incontestata del fondatore.

Da qualche tempo, però i rapporti con Roma sono andati peggiorando ed in diverse occasioni Salvatore ha mostrato insofferenza per le scelte di Vito Crimi che ha sostituito Di Maio alla guida politica del Movimento.

Una spaccatura che arriverebbe in un momento molto delicato per i Pentastellati che da un lato restano saldi al Governo ma, dall’altro, stanno perdendo da tempo la “fiamma” che ardeva forte per il cambiamento.

Una scelta inspiegabile che sta portando pesanti problemi di consensi al Movimento 5 Stelle dopo l’alleanza con il PD, da sempre nemico giurato “da abbattere”.

Un abbraccio mortale che molti dei militanti non hanno compreso e che potrebbe spostare l’ago della bilancia alle prossime elezioni.