Genova – E’ stabile il contagio da Coronavirus in Liguria.

Mentre gli attualmente positivi continuano a calare, il dato legato ai nuovi contagi da Coronavirus si mantiene in linea con le giornate precedenti.

Le analisi dei tamponi hanno evidenziato 48 nuovi contagiati, portando a 9.157 il numero dei casi complessivi da inizio emergenza.

Nel corso delle ultime 24 ore il decremento dei positivi in regione è stato di 67 unità, portando il numero complessivo a 4.473 contagiati.

Decremento anche per i pazienti ospedalizzati, confermando il trend dei giorni scorsi.

Attualmente, nelle 5 Asl della Liguria sono 384 i pazienti in ospedale, 11 in meno rispetto a ieri; di questi, 24 sono in Terapia Intensiva, con un calo di due unità.

Scende anche il numero dei pazienti positivi curati a casa, 2.072, 66 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.017 (+10), mentre i guariti non più positivi sono 3.331.