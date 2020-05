Genova – Da oggi mascherine obbligatorie sempre fuori casa.

E’ la nuova regola entrata in vigore sul territorio del comune di Genova in concomitanza della riapertura delle attività in Liguria.

La nuova ordinanza firmata dal sindaco Marco Bucci, in vigore da oggi e fino al prossimo 2 giugno, adotta regole anti contagio più stringenti.

L’uso della mascherina, prima fortemente raccomandato, diventa obbligatorio ogni volta che non ci si trova nella propria abitazione.

All’obbligo di indossare i dispositivi di protezione in parchi, giardini, cimiteri, supermercati, durante le camminate per fare attività motoria e sui mezzi pubblici, da oggi si aggiunge l’obbligo di indossare la mascherina anche negli spostamenti ogni volta che si lascia la propria abitazione.

Potrà fare a meno della mascherina solo chi fa attività sportiva, ma è necessario avere il dispositivo con sé ogni volta che si esce.

Attenzione a non abbandonare le mascherine per strada. Chi sarà sorpreso a non gettarla nei rifiuti sarà multato con una sanzione da 300 a 3mila euro.