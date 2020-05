Genova – Primo incidente sulla nuova pista ciclabile di corso Italia, nel quartiere di Albaro.

L’impatto è avvenuto questo pomeriggio, in direzione centro, all’altezza dell’abbazia di San Giuliano.

Un motociclista è stato urtato da un’auto ed ha invaso la pista ciclabile prima di finire rovinosamente a terra.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa e le auto della polizia locale.

Il centauro è stato soccorso e trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma ha riportato diverse ferite e una probabile frattura.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma la notizia ha scatenato una nuova ondata di polemiche sulla sicurezza della pista ciclabile realizzata in fretta e furia e senza una pianificazione che comprendesse anche una progettazione in grado di proteggere i ciclisti, magari realizzando la pista sul marciapiede o, addirittura, trasformando la corsia a mare in pista ciclabile in entrambe i sensi di marcia.